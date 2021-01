Sénégal: Bilan 2020 de la police de Mbacke - 13 bandes de malfaiteurs arrêtées et 15 millions Fcfa d'amendes versés au Trésor

En 2020, la police de Mbacké a comptabilisé plus de 10.000 interpellations pour diverses infractions dont 7984 pour non-port de masque dans le cadre de la lutte contre la Covid-19.

La police de Mbacké a noté un seul meurtre en 2020, un cas de viol sur mineur et 25 arrestations pour tentatives de viols, 77 personnes pour détentions et usage de chanvre indien. Pour 1.785 Kg, 217 cornets, 8 joints, 4 vrac et un tube. 462 personnes ont été présentées au procureur.

Enfin pour les infractions routières, le document du bilan de l'an 2020 fait état de, 95 accidents de la circulation constatés dont quatre décès, 305 véhicules mis en fourrière, 368 motos immobilisés et 105 charrettes arrêtées. Les amendements forfaitaires recouvrées en 2020 et versées au Trésor de Mbacké sont estimés à plus de 15 millions F Cfa.