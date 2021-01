Sénégal: Affaire Diary Sow - Le Sgee dément les «fausses informations» sur les notes de l'étudiante

A travers un communiqué de presse dont copie est parvenue à Lesoleil.sn, le Service de gestion des étudiants sénégalais à l'étranger (Sgee) démenti « formellement» les informations sur les supposées mauvaises notes de l'étudiante Diary Sow portée disparue, depuis début janvier, en France.

« Depuis quelques temps, des articles sont publiés sur les notes qu'aurait obtenues l'étudiante Diary Sow au Lycée Louis Le Grand », a d'emblée regretté son chef, Emile Bakhoum, qui tient « à démentir fermement de telles informations qui sont totalement fausses et appelle les organes de presse à plus de rigueur et de responsabilité dans le traitement de cette affaire ».

Le communiqué rappelle dans la foulée que « les autorités sénégalaises et françaises continuent de faire de ce dossier une priorité et le gèrent avec la plus grande exigence professionnelle que cela requiert ».

A ce titre, le Sgee a invité « toutes les Sénégalaises et tous les Sénégalais à la retenue pour un aboutissement heureux des démarches en cours ». S.G