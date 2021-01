Algérie: Université - Valoriser la formation pour répondre aux exigences du marché de l'emploi

Khenchela — Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdelbaki Benziane, a affirmé mardi à Khenchela "la nécessité de valoriser la formation et la recherche à l'université algérienne de sorte à répondre aux exigences du marché de l'emploi".

"L'université est appelée à présenter des offres de formation qui répondent aux besoins du développement local et national et aux besoins du marché de l'emploi", a déclaré le ministre dans son allocution prononcée à l'auditorium du nouveau pôle universitaire, Abdelhak-Rafik-Berarhi.

Le plus grand défi pour le secteur de l'enseignement supérieur consiste actuellement, a considéré M. Benziane, à élaborer une carte de formation au niveau des établissements universitaires adaptée à l'heure du numérique et d'une efficacité qui permette aux grands nombres de diplômés annuellement formés d'accéder à des emplois.

Lors de l'inauguration d'une bibliothèque centrale et la pose de la première pierre du projet de 5 laboratoires à l'université Abbas Laghrour dans la commune d'El Hamma, le ministre a insisté sur l'exploitation optimale des structures universitaires de toutes les wilayas y compris les bibliothèques qui doivent être des espaces numérisés et d'animation scientifique, culturelle et artistique répondant aux critères bibliothécaires modernes.

Lors de l'inspection du chantier de réalisation de 4.000 places pédagogiques au pôle universitaire Abdelhak-Rafik-Berarhi, il a donné des instructions pour hâter les travaux et mettre cet équipement à la disposition des étudiants et de staff enseignant.

Lors de la visite de l'école supérieure des forêts "B", le ministre a souligné que le secteur continu à faire face à des insuffisances et des problèmes objectifs relevés durant les visites de travail aux établissements de l'enseignemement supérieur du pays et qui seront résolus en concertation avec les partenaires de la communauté universitaire dans les plus proches délais.

Le ministre a également inauguré le nouveau siège de la direction des œuvres universitaires dans la nouvelle ville Mostefa Benboulaïd de la commune de Khenchela et a visité les chantiers de trois résidences universitaires d'une capacité de 4.000 lits sur le site El Menchar où il a exprimé sa satisfaction de la qualité des travaux accomplis jusqu'à maintenant.