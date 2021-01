Algérie: Renforcer l'adhésion de la femme rurale et de la femme au foyer dans la vie économique

Ain Temouchent — La ministre de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, Kaoutar Krikou a indiqué mardi à Aïn Temouchent que les besoins de la femme rurale et de la femme au foyer font l'objet de recensement pour renforcer leur adhésion à la vie socio-économique.

Mme Krikou a fait savoir, lors de sa visite dans la wilaya d'Aïn Temouchent en compagnie du ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial, Mohamed Hamidou, que son département ministériel est en voie de "cerner les besoins de la femme rurale et de la femme au foyer pour les étudier lors d'une réunion de coordination avec d'autres ministères et mettre au point un programme de travail, chacun dans son domaine de compétence, dans le secteur du tourisme, de l'emploi et du commerce dans le but de renforcer leur adhésion dans la vie socio-économique".

De son côté, le ministre du Tourisme, de l'Artisanat et du Travail familial a affirmé que "les portes des chambres de l'artisanat sont ouvertes à toutes les femmes pour bénéficier de formations spécialisées et acquérir la qualification leur permettant d'obtenir le soutien de l'Etat, à travers les différentes formules disponibles et leur accompagnement dans la commercialisation de leurs produits".

M. Hamidou a déclaré que des démarches pratiques se concrétisent en coordination avec d'autres départements ministériels dans le cadre de l'application des directives du président de la République pour aider la femme au foyer et la femme rurale et celle demeurant dans les zones d'ombre et leur apporter tout le soutien nécessaire pour leur adhésion au domaine économique.

Cette visite ministérielle a permis de faire le point sur plusieurs modèles de projets des femmes rurales, à l'occasion de l'inspection d'une pépinière agricole dans la commune d'Aïn Tolba de l'une des bénéficiaires du soutien de l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), d'un projet concernant la famille productive d'un investisseur activant dans le domaine de l'élevage de caprins dans la commune de Sidi Benadda et d'une exposition des innovations de la femme artisane d'Aïn Temouchent.

Mme Krikou a présidé, en compagnie de Mohamed Hamidou, une cérémonie de remise de décisions d'attribution de locaux commerciaux et d'aides financières à plusieurs femmes au foyer, dans le cadre des projets financés par l'ANGEM, en plus d'une visite de courtoisie à la moudjahida Dahbia Dahbi dans son domicile familial.