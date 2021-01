Angola: Handball - Le pays perd contre le Japon

Luanda — L'équipe angolaise senior masculine de handball a perdu, ce mardi, contre le Japon, 29 à 30, match du groupe C de la coupe du monde qui se déroule en Egypte et disputera les matches de classement de la 25e à la 32e place.

A la mi-temps, l'équipe nationale perdait déjà (12-16).

Ainsi, l'Angola est quatrième et dernier du groupe C, sans aucun point, et affrontera jeudi (21) le dernier du groupe D pour le classement.

Le Japon, le Qatar et la Croatie passent à l'étape suivante.

