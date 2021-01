Angola: Plus de 100 réfugiés dans des projets d'entrepreneuriat

Dundo — Cent vingt-quatre réfugiés de la République Démocratique du Congo (RDC), installés dans le camp du Lóvua, Lunda Norte, sont insérés dans les projets d'entrepreneuriat, financés par le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en partenariat avec l'Aide de Développement du Peuple pour le Peuple (ADPP).

Pour assurer le projet, qui fait partie du programme d'inclusion socio-économique et d'auto-revenu des familles, le PNUD a fourni 150 000 USD pour acheter des kits professionnels et former les bénéficiaires.

Aujourd'hui, lundi, 17 machines de couture, des kits de commerce, de pâtisserie et des balles de vêtements usagés ont été distribués aux réfugiés qui ont récemment bénéficié d'une formation à l'entrepreneuriat.

Selon la représentante de l'ADPP à Lunda Norte, Rosa Spelile, le projet a démarré en 2019 et vise à aider le gouvernement angolais à améliorer les conditions de vie des réfugiés et à contribuer à la diversification de l'économie, et a annoncé que des kits agricoles et mécaniques seraient distribués dans les prochains jours.

Actuellement, 6 400 réfugiés de la RDC sont installés dans le camp du Lóvua.

Pour assurer le projet, qui fait partie du programme d'inclusion socio-économique et d'auto-revenu des familles, le PNUD a fourni 150 000 USD pour acheter des kits professionnels et former les bénéficiaires.

Aujourd'hui, lundi, 17 machines de couture, des kits de commerce, de pâtisserie et des balles de vêtements usagés ont été distribués aux réfugiés qui ont récemment bénéficié d'une formation à l'entrepreneuriat.

Selon la représentante de l'ADPP à Lunda Norte, Rosa Spelile, le projet a démarré en 2019 et vise à aider le gouvernement angolais à améliorer les conditions de vie des réfugiés et à contribuer à la diversification de l'économie, et a annoncé que des kits agricoles et mécaniques seraient distribués dans les prochains jours.

Actuellement, 6 400 réfugiés de la RDC sont installés dans le camp du Lóvua.