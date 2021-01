Maroc: ICESCO - Conférence internationale mercredi sur les technologies intelligentes et la résilience pour une agriculture durable en Afrique

Rabat — L'Organisation du monde islamique pour l'Éducation, les sciences et la culture (ICESCO) tiendra, ce mercredi, une conférence internationale sur les technologies intelligentes et la résilience pour une agriculture durable en Afrique.

L'Organisation précise, sur son site web, que cette conférence est organisée en coopération avec le gouvernement du Niger et en partenariat avec la Fondation allemande pour la coopération internationale, l'Organisation islamique pour la sécurité alimentaire, la Fondation du patrimoine agricole mondial, le Centre international d'études sur l'Asie et le Pacifique, le Centre régional de télédétection pour les pays d'Afrique du Nord et le Centre régional africain des sciences et technologies de l'espace en langue française.

La tenue de cette Conférence, dont les travaux se tiendront à distance à partir de 8h00 UTC (9h00 heure de Rabat), s'inscrit dans le cadre d'un projet lancé par l'ICESCO en coopération avec la République du Niger, et ce, pour faire face à la dégradation des terres, à travers le développement de la technologie "géospatiale" innovante et intelligente et la promotion de l'entreprenariat rural, a fait savoir l'ICESCO.

Cet événement connaîtra la participation de ministres et experts spécialisés en la matière, qui examineront et échangeront les expertises afférentes aux technologies intelligentes et leur rôle dans le renforcement de la résilience des écosystèmes de la production agricole en Afrique, a relevé la même source, notant qu'il s'agira également des stratégies à même d'améliorer les systèmes de production pour atteindre la sécurité alimentaire dans le continent, ainsi que des défis et opportunités de l'entrepreneuriat rural pour le monde post-Covid19.