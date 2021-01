Madagascar: Football Pro League - Un sulfureux Elgeco-Fosa au menu

La troisième journée d'Orange Pro League sera incontestablement marquée par ce choc au sommet opposant Elgeco Plus à Fosa Juniors, ce dimanche à partir de 14 heures 30 au By Pass. Cette fois, Elgeco Plus qu' on considère comme les Barea CHAN, aura besoin de toutes ses forces pour repousser les attaques de Fosa Juniors.

Des Majungais prêts à tout pour corriger leurs tirs après les deux défaites concédées. L'Italien Salvatore Nobile aura à cœur de corriger les erreurs notamment défensives et chercher à trouver la bonne combinaison en attaque et pourquoi pas chercher à impliquer davantage ses deux machines à buts que sont Jean Yves et Rinjala. Plus facile à dire qu' à faire face à la défense d'Elgeco devenue hermétique sur les ailes avec Tsilavina et Toby, l'ancien de la CNaPS Sport.

La charnière centrale avec Johnny et Tony fonctionne très bien depuis l'arrivée du capitaine de la CNaPS, Ando. Ce dernier joue admirablement le rôle de premier rideau. C'est dire que le dispositif défensif d'Elgeco est meilleur par rapport au Fosa beaucoup plus brouillon même sous la houlette de Théodin Ramanjary. Mais sait-on jamais car Fosa Juniors a besoin de rebondir après les deux échecs.

Une chose est certaine, ces Majungais ne viendront pas au By Pass en victimes expiatoires et ils vendront chèrement leur peau. Et c'est tant mieux pour le spectacle. Le match à ne pas rater en tout cas. Surtout que le match entre Five FC et Tia Kitra en première heure, à 12 heures, servira bien à aiguiser l'appétit des férus de cette discipline.