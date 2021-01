Madagascar: Environnement - Le secteur privé s'engage dans le reboisement

L'engagement et la prise de responsabilité de tout un chacun sont encouragés pour le reverdissement de Madagascar.

Le ministère de l'Environnement et du développement durable (MED) n'a pas prêché dans le désert en lançant un appel pour le reverdissement de Madagascar. Galana a répondu favorablement à cet appel et sa contribution se traduit par le lancement du projet vert appelé « Galana go green ». Les automobilistes peuvent contribuer à planter un arbre en faisant le plein auprès de leurs stations-services jusqu'au 24 janvier.

Concernant la campagne de reboisement pour cette année et qui a d'ailleurs débuté hier, plus de 70 millions de jeunes plants seront mis en terre. L'engagement du secteur privé et des entreprises dans le développement social, économique et humain ainsi que dans la protection de l'environnement à travers la politique RSE (responsabilité sociétale des entreprises) sera également renforcé.

Le lancement officiel du reboisement scolaire a également eu lieu hier dont l'objectif étant de conscientiser les élèves dès leur jeune âge à l'importance de la préservation de l'environnement.