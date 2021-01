Cote d'Ivoire: Santé - L'agence Adra offre du matériel médical d'une valeur de 46 millions fcfa au Csu de N'douci

Le lundi 18 janvier 2021, à l'esplanade de la Mairie de N'Douci, l'Ong chrétienne Daventist développement and relief agency ( ADRA) a offert un équipement médical d'une valeur de 46 millions FCFA au Centre de santé urbaine de la ville.

Le matériel a été réceptionné par le Préfet de département de Tiassalé, Koné Vakaba, qui y représentait le ministre de la Santé et de l'hygiène publique, Eugène Aka Aouélé. Au nom du ministre Aka Aouélé, le Préfet a eu des mots de reconnaissance à l'endroit des donateurs.

« Le don que vous venez de faire est une initiative hautement salutaire , qui mérite d'être salué et encouragé . C'est pourquoi je tiens, au nom du ministre de la santé et de l'hygiène publique, à adresser les sincères remerciements et à vous exprimer toute ma gratitude pour votre contribution à l'amélioration et au rehaussement du plateau technique de nos structures sanitaires », a-t-il indiqué en présence du Maire de la commune, Golé Marcelin, qui a également salué l'acte de l'Ong ADRA.

L'équipement est composé, entre autres, de lits d'hospitalisation, des matelas, des tables d'accouchement, des kits d'opération pour césarienne, des kits complets de chirurgie dentaire, des chaises roulantes ou encore des instruments pour plateaux techniques de salles d'opération. Le don s'inscrit dans le cadre d'un partenariat entre l'agence ADRA et le gouvernement de Côte d'Ivoire sur les questions de santé, de l'éducation et les catastrophes naturelles et humanitaire.

Le Dr Élie Weick, président de l'Association des adventistes de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, a insisté sur l'importance de venir en aide aux plus démunis. « ADRA créée par l'église adventistes du 7e jour, conduit des actions de développement personnel, communautaire et des actions humanitaires afin qu'au travers de ces actes humanitaires, elle fait connaître le caractère juste, miséricordieux et aimant de Dieu. (... ) Le développement des facultés physiques, mentales, sociales et spirituelles, la croissance intellectuelle et le service de l'humanité sont des aspects principaux , des aspects essentiels de l'Église adventiste de l'éducation. C'est dans ce cadre de l'action humanitaire qui fait partie de la mission de l'église selon laquelle notre évangile prend en compte l'homme dans toute son existence, que s'inscrit le don d'ADRA ce jour. (... ) Ce don sert à soutenir les efforts du gouvernement ivoirien pour la protection des populations et de la prévention sanitaire », a-t-il expliqué.

En 2018, l'Église adventiste du 7e jour avait déjà fait un don de 1,3 milliards FCFA de médicaments à la Côte d'Ivoire. La chefferie traditionnelle, les associations de femmes et de jeunes, étaient présentes à cette cérémonie.