Afrique de l'Ouest: UFOA B U17 - La Côte d'Ivoire championne

Avec déjà le ticket pour la CAN 17, Maroc 2021 en poche, le trophée était la cerise sur le gâteau pour le Nigeria et la Côte d'Ivoire lundi à Lomé. Et ce sont les Eléphanteaux qui se sont imposés (3-2) lors d'un match spectaculaire.

Fidèle comme à son habitude depuis l'entame du tournoi, la Côte d'Ivoire déroule d'entrée de jeu. Abdramane contrôle l'entrejeu, Sindou Kone provoque sur le côté et Cédric Don donne des sueurs froides à la défense nigériane. Cette dernière va céder à la demi-heure de jeu sur une tête de Koné consécutive à un corner. 1-0 à la mi-temps.

Au retour des vestiaires, le Nigeria essaye de rétablir les pendules en vain. Michael Emmanuel et ses partenaires butent sur le défense ivoirienne tenue de main de maitre par Elie Ahouonon et Moussa Diakité. Mieux, les hommes de Lassina Dao vont enfoncer le clou. A la 60e, Abdramane Konaté double le score. La Côte d'Ivoire déroule avec un troisième but à la 83è minute. La messe est dite. Les Eléphanteaux baissent la garde et se font peur. 90e, Ahmed Abdullahi réduit le score avant de réaliser le doublé une minute plus tard (91e) alors qu'on disputait les arrêts de jeu. Finalement, plus de peur que de mal pour les Ivoiriens qui l'emportent au coup de sifflet final.

Réactions

Lassina Dao, entraineur de la Côte d'Ivoire

« L'objectif de ce tournoi était atteint depuis la demi-finale lorsque nous nous sommes qualifiés pour la CAN. Là c'était un match de gala que nous avons gagné. Je suis heureux car les joueurs progressent bien. L'équipe du Nigeria est bonne mais nous avons pris le temps de les étudier et avons opposé un style de jeu qui ne leur a pas été favorable ».

Fataï Amoo, coach Nigeria

« Je peux vous assurer que malgré la défaite je ne suis pas triste. Ces garçons ont montré beaucoup de caractère depuis le début du tournoi. Nous avons beaucoup appris durant ces deux semaines. Maintenant avec la qualification assurée pour la CAN, nous allons rentrer et continuer le travail pour les prochaines fois »

La 3e place pour le Burkina Faso

Avant cette finale, le Burkina Faso et le Niger se sont produits pour le match de classement. Une rencontre qui s'est décidée dans les tirs au but (10-9 pour les Etalons). Au terme du temps réglementaire, le Mena par Hassane Moussa Harouna ouvre le score à la 10è minute. Ce but, le Niger va le protéger jusqu'à une minute de la fin du match. Moment choisi par Zakaria Tinta pour égaliser. Son coup-franc est dévié dans ses propres buts par un défenseur nigérien.

Gros suspens dans la séance des tirs au but. Après les tirs des 10 joueurs de champ avec un raté chacun, place aux gardiens. Celui nigérien, Abiboulaye Hainikoye rate, tandis que son homologue Armel Ido transforme. Pour le grand bonheur de son équipe qui revenait de loin.

Réactions

Cissé Aboubacar, entraîneur adjoint du Burkina Faso

« Aujourd'hui, nous avons joué au caractère. Avant le match, on a appris le décès du père de l'entraineur qui a dû nous quitter précipitamment. C'était difficile de se concentrer pour un match comme ça. Mais les joueurs voulaient lui rendre hommage et redonner un peu de sourire au coach ».

Frédéric Acosta, entraîneur du Niger

« Quand tu prends un but comme ça à la dernière minute et finis par mettre un match ça fait mal. Mais ces garçons sont jeunes. Ils ont le temps d'apprendre ce qu'il faut faire dans ce genre de compétitions. C'est pourquoi je suis heureux. Le travail va continuer ».