Afrique: CHAN Cameroun 2020 - Belle entrée pour la Guinée qui bat la Namibie (3-0)

CHAN Cameroun 2020: belle entrée pour la Guinée qui bat la Namibie (3-0)

Dans le cadre de la première journée dans le groupe D de la 6ème édition du Championnat d'Afrique des Nations(CHAN) Cameroun 2020, la Guinée a joué dans la soirée de ce mardi 19 janvier 2021 à Limbé contre la Namibie.

Au terme des 90 minutes de jeu au stade omnisports de Limbé, le Syli national de Guinée version locale s'est imposée sur le score de 3 buts à 0.

Les guinéens ont ouvert le score à la 13ème minute à un but de Yakhouba Gnagna Barry attaquant du Horoya AC. Le 2ème but du Syli national a été inscrit à la 45ème minute juste avant la mi-temps par Morlaye Sylla du Horoya AC de Guinée. Le troisième but des guinéens a été marqué à par Yakhouba Gnagna Barry à la 86 ème minute de la rencontre. Avec ce doublé, l'attaquant du Horoya AC occupe seule la première place des meilleurs buteurs du tournoi.

Pour sa deuxième sortie, la Guinée jouera le 23 janvier prochain à 16 heures TU contre la Zambie qui a dominé un peu plus tôt la Tanzanie (2-0). Guinéens et Tanzaniens vont s'affronter pour la troisième et dernière journée des matchs de groupes le 27 janvier prochain à 19 heures GMT.

Le Syli national local participe à cette compétition pour la troisième fois consécutive. En cas de victoire contre la Zambie lors de la deuxième journée, les poulains de Kanfory Lappé Bangoura obtiendront le ticket pour les quarts de finale. Les namibiens vont tenter de se relancer contre la Tanzanie le 23 janvier. En attendant, le Syli national occupe la première place du groupe D avec le même nombre de points que la Zambie.