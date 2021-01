Algérie: Le Sénat participe à la réunion de l'UIP sur les droits des victimes du terrorisme

Alger — Le membre du Conseil de la Nation et membre du Parlement arabe (PA), Abdelkrim Qoreichi, a participé mardi à une réunion par visioconférence sur le soutien et la protection des victimes du terrorisme organisée par l'Union interparlementaire (UIP) en collaboration avec le bureau des Nations unies contre le terrorisme et l'Office onusien contre les drogues et le crime", indique un communiqué du Conseil.

Cette 6ème réunion s'inscrit dans le cadre d'"une série de réunions sur les expériences des participants et leurs actions aux niveaux national, régional et international" et "les défis liés aux aides des victimes du terrorisme, ainsi que la présentation de solutions palpables à l'élaboration de résolutions législatives types liées au soutien des victimes du terrorisme".

Le Secrétariat général de la Ligue arabe a institué, quant à lui, le 22 avril de chaque année, journée arabe de sensibilisation à la douleurs et aux effets des actes terroristes dans les pays arabes.