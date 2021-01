Angola: PIIM garantit plus de mille emplois à Lunda Norte

Cambulo — Environ 1915 personnes, la plupart des jeunes, ont trouvé leur premier emploi dans la province de Lunda Norte, avec la mise en œuvre de 59 projets inclus dans le Plan intégré d'intervention aux municipalités (PIIM), en cours depuis mars 2020.

La municipalité de Chitato absorbe le plus grand nombre d'employés, avec 469, suivie de Lucapa (383), Cambulo (277), Cuilo (148), Lubalo (147), Caungula (113), Xá-muteba (108), Lóvua (107), Capenda (92) et Cuango (71).

L'information a été fournie mardi par la directrice du Cabinet d'Étude et de Planification (CEP), Edna Queximalunga, lors de la première réunion extraordinaire du gouvernement provincial. Elle a ajouté que les projets en cours avaient déjà consommé plus de 3,152 milliards de Kwanzas, ce qui représente une exécution financière de l'ordre de 22,85%.

Elle a déclaré que 21 écoles avec sept et 12 salles de classe étaient en construction, ce qui permettra l'admission de plus de 21 mille élèves dans le système normal d'enseignement, quatre commissariats de police, six postes de santé, 10 projets d'assainissement de base, six puits l'eau et 16 maisons.

Elle a informé que les infrastructures commenceraient à être inaugurées en mai de l'année en cours.

La province de Lunda Norte a inscrit 71 projets, d'un budget de plus de 19 milliards de Kwanzas, cinq sous la responsabilité du ministère de l'Administration territoriale, 65 des administrations municipales et un du gouvernement provincial.

La municipalité de Chitato absorbe le plus grand nombre d'employés, avec 469, suivie de Lucapa (383), Cambulo (277), Cuilo (148), Lubalo (147), Caungula (113), Xá-muteba (108), Lóvua (107), Capenda (92) et Cuango (71).

L'information a été fournie mardi par la directrice du Cabinet d'Étude et de Planification (CEP), Edna Queximalunga, lors de la première réunion extraordinaire du gouvernement provincial. Elle a ajouté que les projets en cours avaient déjà consommé plus de 3,152 milliards de Kwanzas, ce qui représente une exécution financière de l'ordre de 22,85%.

Elle a déclaré que 21 écoles avec sept et 12 salles de classe étaient en construction, ce qui permettra l'admission de plus de 21 mille élèves dans le système normal d'enseignement, quatre commissariats de police, six postes de santé, 10 projets d'assainissement de base, six puits l'eau et 16 maisons.

Elle a informé que les infrastructures commenceraient à être inaugurées en mai de l'année en cours.

La province de Lunda Norte a inscrit 71 projets, d'un budget de plus de 19 milliards de Kwanzas, cinq sous la responsabilité du ministère de l'Administration territoriale, 65 des administrations municipales et un du gouvernement provincial.