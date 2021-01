Congo-Brazzaville: Vie associative - Sotie officielle de la Dynamique 2021

La plateforme Dynamique 2021, que dirige Patou Packa, a effectué le week-end dernier à Pointe-Noire sa sortie officielle en présence des représentants du préfet et de la Cour royale de Loango

Dans son mot de circonstance Patou Packa a expliqué que la dynamique 2021 est une plateforme regroupant les forces de la société civile et toute organisation politique ayant les mêmes visions. L'organisation manifeste ainsi sa détermination à travailler de manière à être plus proche des populations en vue de soutenir les actions du président de la République, Denis Sassou N'Guesso dans la promotion de ses idéaux avant, pendant et après l'élection de mars prochain.

«La proche des échéances électorales nécessite de la part de tous les acteurs concernés, une organisation efficace susceptible de garantir la réalisation de leurs objectifs primordiaux et contribuer au maintien de la paix, de la cohésion sociale et du développement qui sont autant des concepts chers au chef de l'Etat. La sortie officielle de la Dynamique 2021 marque le début d'un travail tout azimut en vue de la victoire de Denis Sassou N'Guesso à Pointe-Noire et au Kouilou partant à travers l'ensemble de tous les départements du Congo » a-t-il signifié.

La Dynamique 2021 poursuit l'orateur vient pour renforcer, solidifier et pérenniser la majorité présidentielle. sa stratégie consiste à répertorier des localités ou des quartiers en vue de recenser les préoccupations des populations d'une part et d'autre part d'identifier sur la base des informations des mini projets générateurs de revenus ou des actions ponctuelles d'assistance.

« Dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action de la Dynamique 2021, des actions imminentes seront menées à Loango, à Madingo-Kayes en vue de lancer officiellement ses activités dont la construction des forages à Loango et l'appui technique à l'endroit des jeunes pêcheurs de Madingo-Kayes . Dans le souci de vouloir faire des choses autrement, la dynamique 2021 est un instrument de terrain, elle favorise un rapprochement avec la base pour une meilleure définition et une adéquation des politiques sociales », a-t-il déclaré.

Notons qu'au cours de ces retrouvailles les participants ont collecté la somme de 4 millions 325 milles franc CFA pour appuyer la candidature du président de la République, Denis Sassou N'Guesso à la présidentielle du 21 mars.