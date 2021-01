Afrique Centrale: CIRGL - Le secrétaire exécutif invite les membres à apporter leurs contributions

Le ministre des Finances du Congo, Calixte Nganongo, a conféré le 19 janvier à Brazzaville, avec le secrétaire exécutif de la Conférence internationale sur la Région des Grands Lacs (Cirgl), Joao Samuel Caholo. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour des contributions statutaires des pays membres pour financer les activités de l'organisation.

« J'ai rendu visite au ministre des Finances parce que les finances jouent un grand rôle dans le financement du budget de la Cirgl. Tous les pays membres de cette organisation doivent apporter leurs contributions pour soutenir les activités de la conférence. Il ne pourrait pas en être autrement », a déclaré le secrétaire exécutif, à l'issue de l'audience, avant d'ajouter : « Je tenais également à visiter le Congo parce qu'il vient de laisser la présidence de notre organisation. Outre le ministre des Finances, j'ai déjà échangé avec son homologue des Mines. Je rencontrerai aussi le ministre des Affaires étrangères ».

Créée en 2008, la Cirgl a été mise en place suite aux nombreux conflits politiques qui ont marqué la Région des Grands Lacs. Elle comprend douze Etats membres : l'Angola, le Burundi, la République Centrafricaine, la République du Congo, la République démocratique du Congo, le Kenya, l'Ouganda, le Rwanda, la République du Sud Soudan, le Soudan, la Tanzanie et la Zambie.

Le secrétariat exécutif est chargé d'assurer entre autres, la promotion du Pacte et l' exécution des programmes d' action, projets, protocoles et activités dont l' exécution lui incombe directement ; d' organiser les réunions du sommet, du comités Interministériel, et des autres structures et fora de la Conférence ; de coordonner la mise en œuvre des activités de la Conférence relevant des communautés économiques régionales compétentes et des institutions décentralisées affiliées ; d'élaborer les programmes d' activités et le projet de budget du secrétariat de la conférence.