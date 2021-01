Congo-Brazzaville: Football congolais - Le match RCB-Cara relancera le championnat national

Le championnat national d'élite direct ligue1, reprend ses droits le samedi 30 janvier dans trois stades, Alphonse Massamba-Débat de Brazzaville, le complexe sportif de Pointe Noire ainsi qu'au stade municipal Paul Sayal Moukila de Dolisie.

Après la suspension de la compétition en mi-mars 2020 à cause de la pandémie à coronavirus, Covid-19, la ligue nationale de football (Linafoot) en concertation avec la Fédération congolaise de football (Fecofoot) a publié, le calendrier de la phase aller du championnat congolais pour le compte de la saison sportive 2020-2021. La compétition débute, le 30 janvier et comme d'habitude, quatorze équipes vont y participer, jusqu'au 4 avril 2021, selon un programme bien défini.

Un nouveau venu marque désormais sa présence parmi les équipes qui prendront le départ dans quelques jours. Il s'agit du FC Nathalys qui, intègre le monde des grands en remplacement de Tongo FC qui a été relégué en deuxième division du fait de ses contreperformances (dernier de la saison 2019-2020). FC Nathalys devrait tout donner cette saison afin de confirmer son maintien en ligue 1 comme c'était le cas avec RCB, la saison dernière.

Au total, treize journées sont prévues et quatre-vingt-onze matches seront disputés dans cette phase aller de la plus haute compétition nationale. Des derbies, comme toujours, sont au rendez- vous puisqu'à l'exception du match d'ouverture entre le 12e et le 5e de la saison dernière, RCB-Cara, le champion en titre, AS Otoho affrontera le même jour, la Jeunesse sportive de Talangaï (JST), 3e la saison passée. Le lendemain, Etoile du Congo et Diables noirs vont respectivement recevoir FC Kondzo et Inter club, à Brazzaville. A Dolisie, Les Fauves du Niari (AC Léopards) accorderont leur hospitalité au V-Club Mokanda tandis qu'à Pointe Noire, Nathalys débutera le haut niveau face à Patronage avant de laisser la place, le même 31 janvier à un match purement pontonegrin, Cheminots- Nico nicoye.

La confrontation entre Diables noirs et Cara (3e journée), le 7 février à Brazzaville va, sans nul doute, donner un coup d'accélérateur à cette compétition qui a subi de plein fouet les conséquences de la pandémie à coronavirus. La quatrième journée réserve beaucoup de suspens puisqu'AS Otoho recevra Etoile du Congo, et Diables noirs sera face à Cheminots avant Cara-Etoile du Congo (5e journée).

Pour le compte de la sixième journée, AC Léopard sera face à Diables noirs. La 8e journée est très attendue puisqu'elle mettra aux prises AS Otoho-Cara, puis Diables noirs à Etoile du Congo. La journée suivante permettre à Etoile du Congo de recevoir JST. Diables noirs-AS Otoho constitue le match le plus attendu de la 10e journée.