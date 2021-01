Mali/Cameroun: Duel de leaders

La première place du groupe A, et certainement la qualification pour les quarts de finale, se jouent ce jour pour les deux équipes, au stade Omnisports de Yaoundé.

Le Cameroun pourrait-il, dès ce soir, fêter une qualification pour les quarts de finale du CHAN Total 2020 ? C'est en tout cas le souhait des supporters des Lions A' et de tout le staff de l'équipe, qui veut confirmer la victoire de samedi dernier contre le Zimbabwe. Le point positif, c'est que ce succès semble avoir boosté le moral des troupes de Martin Ndtoungou Mpile. Même si pour franchir cette étape, il va clairement falloir faire preuve d'efficacité offensive. Les attaquants camerounais se sont particulièrement illustrés dans leur maladresse devant les filets adverses. L'équipe n'a pas non plus suffisamment exploité les coups de pied arrêtés. « Nous nous créons des occasions de but. Maintenant, il faut les concrétiser », confirme Martin Ndtoungou Mpile. Le sélectionneur devrait s'appuyer sur l'équipe qui a démarré la compétition, même si un ou deux changements ne sont pas à exclure.

De toute façon, les Lions A' devront se montrer solides et réalistes pour éviter de se mettre la pression lors du dernier match. « Nous allons clairement jouer pour la qualification contre le Mali. Tout le monde est conscient de cela », a rassuré le capitaine Jacques Zoua en conférence de presse hier. En fin d'après-midi, les Lions A' ont eu une dernière séance à l'annexe d'Olembé : quelques exercices pour se mettre en condition devant les médias et la mise en place tactique loin des caméras.

De son côté, l'adversaire du Cameroun se veut serein et entend crânement jouer sa chance. Considéré comme le petit poucet du groupe, un terme d'ailleurs réfuté par le sélectionneur des Aigles, Nouhoum Diané, le Mali a surpris avec sa victoire 1-0 sur le Burkina Faso lors de la première journée. Avec une deuxième mi-temps bien plus maîtrisée, les Maliens ont assuré leurs trois points, affichant un collectif bien huilé et une belle force de caractère. Il faut dire que la plupart des joueurs ont souvent évolué ensemble dans les catégories U17 et U20. Avec un peu de culot, ils peuvent bien créer la surprise au stade Ahmadou Ahidjo ce mercredi. Avec trois points chacun, Cameroun et Mali peuvent en tout cas prendre le large en cas de victoire dans cette poule A et attendre sereinement les matchs de dimanche prochain.