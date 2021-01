Afrique: Chan 2021 - Choc décisif entre le Mali et le Cameroun

Nombreux sont les Camerounais qui auraient voulu effectuer le déplacement ce soir au stade Ahmadou Ahidjo pour soutenir les Lions indomptables face aux Aigles du Mali. Mais à cause des mesures de restriction au niveau des stades, ils devront se contenter de faire leur prière chez eux.

Le duel entre les deux leaders de la poule s'annonce décisive. Une victoire de l'une ou de l'autre équipe la qualifierait presque pour le 2e tour de la compétition.

Un match indécis entre des Camerounais qui jouent à domicile devant leur public et le Mali arrivé sur le territoire des Lions très déterminé. Lors de la conférence de presse d'avant match, les deux entraîneurs ont donné le ton en affichant leur volonté de s'imposer absolument.

« Les joueurs ont compris après le premier match qu'ils étaient sur la bonne voie. En abordant ce match, on va pour le remporter. Tout le monde est prêt mentalement et techniquement pour aborder ce deuxième match », a déclaré Martin Mpilé, l'entraîneur camerounais.

En face, le Mali compte s'appuyer sur son collectif avec un groupe qui évolue ensemble depuis les catégories des jeunes. Conscient que l'adversaire aura un atout supplémentaire devant son public, Nouhoum Diané, 'entraîneur des Aigles A', est très confiant.

« On n'a pas le droit de perdre le match contre le Cameroun. On fera tout pour ne pas perdre, les joueurs sont conscients de cela. On a eu une discussion à ce sujet hier avant l'entraînement. Je connais le groupe, parce que ce sont des joueurs que j'ai eus en club. Du point de vue mental, ils sont prêts. Maintenant ça reste un match de football, on ne sait jamais comment les choses vont se passer ».

Il faut rappeler que le Mali et le Cameroun se sont imposés lors de la première journée sur le même score (1-0), respectivement face au Burkina et au Zimbabwe. Dans l'autre opposition de ce groupe A, le Burkina et le Zimbabwe, les deux vaincus de la première journée joueront leur va-tout pour tenter de se relancer.