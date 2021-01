Egypte: L'Industrie - Notre stratégie est de réduire la liste d'importation pour localiser le produit local

La ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea a confirmé que la stratégie du ministère est de réduire la liste des importations pour localiser le produit local et l'industrie nationale.

Mme Gamea a tenu ces propos lors de la discussion de la commission des petites et moyennes entreprises à la Chambre des représentants ce soir, mardi, en présence du président de l'Autorité de développement industriel, Mohamed Al Zalat, la stratégie du ministère avec l'Autorité concernant les complexes industriels.

Une stratégie claire et forte a été mise en œuvre pour réduire les importations, en particulier dans les petites et moyennes entreprises, a dit la ministre du Commerce, soulignant qu'il existe un marché disponible pour ces produits et que nous n'avons donc pas besoin de les importer de l'étranger.

Les politiques industrielles sont mises en œuvre par la délivrance de permis et la création de complexes industriels spécialisés, en plus de l'approfondissement de la fabrication locale, et de l'utilisation de technologies modernes dans l'industrie égyptienne, a ajouté Mme Gamea.