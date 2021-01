Egypte: Le Président Al-Sissi rencontre le Premier Ministre Jordanais

Le porte-parole de la Présidence de la République a déclaré que le Premier Ministre jordanien a souhaité la bienvenue à SE M. le Président, exprimant la profonde gratitude que la Jordanie porte à l'Égypte aux niveaux officiel et populaire, et sa fierté des liens étendus qui unissent les deux pays frères.

Le Premier Ministre jordanien a également salué les mesures de développement globales et les grands projets nationaux mis en œuvre en Égypte, soulignant l'aspiration de son pays à tirer parti des efforts de développement de l'Égypte grâce à l'échange d'expériences et aux investissements conjoints.

Pour sa part, M. le Président s'est félicité de l'accueil chaleureux, louant les relations fraternelles solides entre l'Égypte et la Jordanie, et le niveau avancé qu'elle a atteint au cours de la période récente, exprimant l'aspiration de l'Égypte à les approfondir et à les renforcer, de manière à contribuer à la réalisation des intérêts des deux pays et peuples frères, en particulier aux niveaux économique et commercial, et bilatéral ou dans le cadre du mécanisme de coopération trilatérale avec l'Iraq.

Le Président Al-Sissi a également apprécié les efforts déployés par le gouvernement jordanien dans le cadre de la prise en charge de la communauté égyptienne en Jordanie. La réunion a été témoin d'examiner l'ensemble des relations bilatérales entre les deux pays, visant à renforcer les aspects économiques et à accroître les échanges commerciaux de manière à élever le niveau des relations politiques et des liens historiques entre les deux peuples frères, ainsi que la coopération entre les autorités sanitaires et médicales compétentes des deux pays pour faire face aux répercussions de Covid-19.

Les derniers développements dans la région, en particulier en Syrie, en Libye et au Yémen, ainsi que l'échange de visions concernant les efforts pour lutter contre le terrorisme et l'idéologie extrémiste, ont été examinés au cours de la réunion. On s'est mis d'accord, aussi sur l'importance d'intensifier la coordination et l'échange d'expertise et d'informations entre les agences compétentes des deux côtés pour affronter les défis posés par ce phénomène sur l'ensemble de la sécurité régionale.