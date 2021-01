Maroc: Le Comité des Représentants permanents de l'UA tient sa 41eme session ordinaire avec la participation du Maroc

Addis — Le Comité des Représentants permanents de l'Union africaine (COREP) a débuté mercredi par visioconférence les travaux de sa 41eme session ordinaire avec la participation du Maroc, en prélude au Sommet de l'UA prévu les 06 et 07 février prochain.

L'ambassadeur, Représentant permanent du Royaume auprès de l'Union africaine et de la CEA-ONU, Mohamed Arrouchi, préside la délégation marocaine à cette session de deux jours qui se penchera sur l'examen de l'ordre du jour de la 38eme session ordinaire du Conseil exécutif de l'UA (ministres des Affaires étrangères) (3 et 4 février) et de la 34eme session ordinaire du Sommet des Chefs d'Etat et de gouvernement de l'Union placé cette année sous le thème : «Arts, Culture et Patrimoine: des leviers pour construire l'Afrique que nous voulons».

Cette 41eme session du COREP devra examiner également les projets de décisions du Conseil exécutif de l'Union, les rapports des Sous-comités sur la réforme des structures, la supervision et la coordination générales des questions budgétaires, financières et administratives sur le plan de transition et la stratégie de financement de la nouvelle structure départementale de l'Union africaine.

L'examen des rapports des Sous-comités sur la coopération multilatérale, les réfugiés, les rapatriés et les personnes déplacées et le Fonds spécial d'assistance d'urgence pour la lutte contre la sécheresse et la famine, figure également parmi les autres points à l'ordre du jour de cette session.