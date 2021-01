Gabon: Fin du Séminaire gouvernemental sur la stratégie du "Plan d'accélération de la transformation"

Libreville, le 19 janvier 2021 - Le Président de la République, Son Excellence Ali Bongo Ondimba, a procédé ce jour au Palais Rénovation à la clôture du séminaire gouvernemental sur la stratégie du « Plan d'accélération de la transformation ».

Ces travaux qui se sont ouverts le 18 janvier 2021, étaient essentiellement axés sur le point de l'action gouvernementale dans les domaines sécuritaire, socio-économique, infrastructurel ainsi que la présentation du Plan d'accélération de la transformation (PAT) et ses modalités précises.

Le PAT est le cadre de programmation du Plan Stratégique Gabon émergent. Son ambition principale, c'est d'accélérer la transition vers l'après-pétrole de notre économie en définissant de nouveaux moteurs de croissance et en repensant le modèle social.

Pour le Président de la République, ce séminaire vise à élaborer les mesures qui seront mises en œuvre afin d'améliorer le quotidien des populations et placer le Gabon sur la trajectoire d'un développement plus vigoureux et harmonieux, d'une croissance plus inclusive et plus durable. « Vous l'aurez tous compris, nous sommes sur un nouveau départ et tout reste encore à faire. Les années qui viennent doivent être celles du rebond et de l'action », a instruit le chef de l'Etat.

Au terme de ces travaux, Ali Bongo Ondimba exige du gouvernement plus d'actions immédiates et efficaces. « Aujourd'hui ne marque pas la fin, mais le début de votre travail, la politique est l'art de l'exécution. Votre travail est désormais de mettre en œuvre ces mesures et bien évidemment de vous assurer de leur efficacité (...) », a-t-il déclaré.

Pour rappel, l'organisation de ces assises répond à une nouvelle donne de gouvernance qui implique une cohésion optimale d'actions interministérielles initiées en 2015. Elles visent à assurer également une meilleure communication de chacune des actions qu'entreprend le gouvernement dans le cadre de ses missions.