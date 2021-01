Algérie: Foot / Formation - 25 candidats inscrits au 3e module pour l'obtention de la licence CAF/A

Alger — Vingt-cinq (25) candidats sont entrés en regroupement mardi à Alger, pour suivre un troisième module de formation, dans la perspective de décrocher une licence d'entraîneur "CAF-A", a-t-on appris auprès de la Fédération algérienne de football (FAF).

"Ce troisième module s'inscrit dans le cadre des sessions de formation pour l'obtention de la Licence CAF/A, saison 2020-2021, et il se poursuivra jusqu'au 24 janvier courant, sous le contrôle de deux inspecteurs de la Confédération africaine de football (CAF), conformément à la réglementation de cette instance", a encore précisé la FAF dans un communiqué.

Il s'agit de Belhassen Malouche (Directeur technique régional FIFA et membre de la commission technique CAF) et Sgheir Zouita (Instructeur Elite CAF et DTN de la Fédération tunisienne de football.

Ce troisième module est encadré par les instructeurs CAF locaux, à savoir Ameur Chafik (DTN, Instructeur Elite et membre de la commission technique de la CAF) et Abdelkrim Benaouda (DTN adjoint), ainsi que Foued Chiha, Sadi Nacerddine et deux ex-DTN, à savoir : Boualem Laroum et Taoufik Kourichi.