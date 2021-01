Egypte: Al-Sissi - La crise du coronavirus est une opportunité importante pour développer les politiques du développement durable

Le président Abdel Fattah Al-Sissi a déclaré mercredi que l'année "2020" était pleine de défis difficiles et de répercussions négatives résultant de la pandémie du coronavirus après laquelle le monde changerait, affirmant que cette crise était une opportunité importante pour promouvoir la transformation numérique et évoluer les politiques de développement durable avec ses dimensions sociales, économiques et environnementales de manière à contribuer à une reprise globale au plus vite possible.

Dans son allocution prononcée à l'occasion du 60e anniversaire de la création de l'Organisation de coopération et de développement économiques OCDE, le président Al-Sissi a affirmé que l'organisation avait déployé un effort tangible pour établir des normes et formuler des politiques économiques et de développement capables de réaliser le slogan convenu par ses États membres, à savoir «de meilleures politiques pour une vie meilleure».