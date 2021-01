Afrique: CHAN 2021 / 2e journée - Burkina Faso vs Zimbabwe, malheur au vaincu

Nous sommes déjà à la deuxième journée de groupe de ce championnat d'Afrique des nations. Et ce mercredi 20 janvier 2021, aura lieu, à 19h GMT, la rencontre de la poule A entre le Burkina Faso et le Zimbabwe. Un match à ne pas perdre pour les deux équipes.

Le perdant de ce match entre les burkinabè et les zimbabwéens sera en grand danger pour la suite de ce CHAN 2021.

En effet, avec zéro point au compteur, puisque les deux équipes se sont respectivement inclinées d'entrée face au Mali (1 - 0) et au Cameroun (1 - 0), le Burkina Faso et le Zimbabwe doivent impérativement faire un résultat positif, pour avoir encore les chances de se qualifier pour le second tour de ce tournoi.

Le stade Ahmadou Ahidjo (Yaoundé), qui accueille ce match, sera en feu ce soir.

L'historique des matchs Burkina Faso VS Zimbabwe en CHAN

La seule fois où le Burkina Faso et le Zimbabwe se sont rencontrés dans une phase finale d'un CHAN, était lors du CHAN 2014 en Afrique du Sud. Précisément le 20 janvier 2014. Et le Zimbabwe avait gagné sur le score de 1 but à 0. But marqué par le Masimba Mambare. Le Burkina avait terminé quatrième du groupe B avec un petit point, et le Zimbabwe, deuxième avec 5 points, derrière le Maroc.

Les Etalons locaux ont donc une revanche à prendre, puisque à la suite de ce match perdu face aux Warriors locaux en 2014, ils ont été éliminés de la compétion.

Les joueurs à suivre

Malgré qu'il ait été muet lors du premier match face au Mali, l'attaquant burkinabè, Yannick Pognongo, reste l'atout majeur des Etalons locaux de coach Zerbo. Lui, le héros de la qualification à ce CHAN 2021, qui avait marqué un but important face aux Black Stars du Ghana en éliminatoire, aura à cœur de faire mieux que le match précédent, et permettre à son équipe de garder des chances de se qualifier pour le second tour.

Du côté du Zimbabwe, le joueur vedette reste le très talentueux, Wellington Taderera, 25 ans, et sociétaire des Platinum Stars, club zimbabwéen de football. Lui, déjà international A, et qui totalise 3 matchs internationaux, va devoir se surpasser pour offrir la victoire à son équipe qui a besoin de faire un résultat positif.