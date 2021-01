Algérie: Algérie-UE - Examen des potentialités de coopération dans de la transition énergétique

Le ministre de la transition énergétique et des énergies renouvelables, Chems Eddine Chitour a reçu mardi à Alger l'ambassadeur et chef de la délégation de l'UE en Algérie, John O'Rourke avec lequel il a examiné la coopération dans les domaines de la transition énergétique et les énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette audience, les deux parties ont échangé des vues sur les politiques énergétiques et les mesures prises dans ces domaines afin d'atteindre graduellement la neutralité carbone dans une perspective de reprise verte post-covid19, précise le communiqué.

Le ministre a exposé, à cette occasion, les grands objectifs de la transition énergétique dans les domaines d'énergie qui constitue un" immense gisement" notamment en ce qui concerne l'habitat , le transport et l'industrie.

Il abordé également la collaboration pour le développement de plateformes d'essais pour la labellisation des équipements électriques, le diagnostic énergétique du vieux bâtis et vérification des performances énergétiques des nouvelles constructions ainsi que le recours de plus en plus à l'hydrogène vert.

M. Chitour a souligné que l'Algérie ambitionne l'introduction des énergies renouvelables dans le cadre d'un modèle énergétique flexible qui permet à la fois de satisfaire les besoins énergétiques nationaux et de laisser un viatique aux générations futures, tout en axant les efforts dans le domaine des renforcements de capacités, la formation et la recherche scientifique à travers la mise en place d'un institut de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

Les deux parties ont convenu la consolidation des actions prévues dans le partenariat stratégique notamment dans le domaine des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique par la relance des activités au cours de cette année et de donner une nouvelle impulsion à la coopération, conclut le communiqué.