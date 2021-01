Sénégal: « Vite dit! » - La gâchette du prêcheur

opinion

Depuis son exclusion de l'APR, Moustapha Cissé Lô s'est éclipsé.

Très présent dans les médias et sur les réseaux sociaux, l'ancien président du Parlement de la Cedeao, qui a clamé urbi et orbi son intention de dégoupiller les grenades explosives en sa possession, s'est volatilisé.

Comme un Sérère poursuivi par un lion. Le voilà qui nous revient, grenades bien rangées dans son armurerie et le propos plus amène. Un véritable sermon en temps de Covid-19 pour appeler dirigeants et marabouts à un retour à Dieu.

À en croire à l'homme à la gâchette facile et aux mots de feu, la classe politique dirigeante se vautre dans «le luxe, la luxure, le mensonge et la perversion». Et les marabouts occupés à jouir de privilèges terrestres n'ont pas «le temps d'éduquer leurs talibés». Au grand dam des populations frappées par la famine, la pauvreté et les restrictions liées à la Covid-19. On a perdu la fine gâchette du Baol, mais on a gagné l'imam Moustapha Cissé Lô. Dieu reconnaîtra les Siens.