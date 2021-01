Burkina Faso: Législatives de 2020 - Le député Khalil Bara dit merci aux populations

Le député du Boulgou, Khalil Bara a invité les leaders des partis politiques de l'opposition et de la majorité de la province autour d'une même table pour le développement de la province.

La sous-section du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) de Béguédo a tenu, le samedi 16 janvier 2021, son meeting communal de remerciement, à la suite des élections couplées présidentielle et législatives du 22 novembre dernier et de la présentation de l'écharpe du député à la population de ladite commune.

Elu député du Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) de la province du Boulgou, Boukari Khalil Bara, est reconnaissant aux militants de la province. Pour leur dire merci, le parti a organisé un meeting de remerciement et de présentation de son écharpe, le samedi 16 janvier 2020, à Béguédo. Accompagné de militants du parti, Boukari Khalil Bara, qui a effectué sa toute première sortie officielle dans sa commune, en tant qu'élu national, a été accueilli par une foule enthousiaste, sous un tonnerre d'applaudissements et de cris de joie. Des prestations musicales assurées par une brochette d'artistes musiciens burkinabè et des discours ont constitué les moments forts du meeting communal du MPP de Béguédo.

Tour à tour, les différents orateurs ont salué la victoire par « coup KO » du candidat du MPP, Roch Marc Christian Kaboré. Pour Esaïe Sambalé, qui a conduit une délégation du Bureau politique national (BPN), la célébration de l'élection de Boukari Khalil Bara et du président Roch Marc Christian Kaboré, a un goût un peu amer pour lui car, a-t-il relevé, la province n'a pas voté « massivement » le candidat du MPP à la présidentielle. « Nous avons voulu marquer d'une pierre blanche cette journée pleine d'émotions et la mobilisation de tous, car le député seul ne peut pas développer notre province », a déclaré le député Boukari Khalil Bara. Il a invité tous les leaders des partis politiques de l'opposition et de la majorité de la province autour d'une même table pour parler d'une même voix, celle du développement de la province du Boulgou. Le secrétaire général de la sous-section MPP de Béguédo, Alidou Bara, s'est réjoui des résultats des élections couplées présidentielle et législatives de 2020.

Accompagner les femmes

Ils sont nombreux, les militants et sympathisants du MPP, qui ont fait le déplacement de Béguédo pour ne pas se faire conter l'évènement.

Selon lui, sa commune a été honorée par l'élection d'un de ses fils, Khalil Bara, comme député de la province du Boulgou. Il a exhorté les militants du MPP à plus d'engagement et de détermination dans la promotion et la défense des idéaux du parti pour des victoires plus éclatantes aux prochaines échéances électorales que sont les municipales. « Je suis contente de prendre part à cette journée de remerciement de la sous-section MPP de Béguédo et de présentation de l'écharpe du député à la population. C'est une grande joie pour nous d'accueillir notre grand frère Khalil Bara, élu député du Boulgou », s'est exprimé Doukiatou Bara, militante MPP. Elle a dit attendre de leur « grand frère », qu'il aide les femmes avec des micro-projets et la création d'Activités génératrices de revenus (AGR) car, beaucoup d'associations de femmes « dynamiques » se battent tous les jours pour le développement de la commune. « Les femmes ne veulent plus s'asseoir et compter sur leurs maris. Nous, nous voulons travailler pour notre bien-être car, si la femme est épanouie, c'est toute la famille qui gagne », a-t-elle ajouté.