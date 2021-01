Sénégal: Le pays face à la deuxième vague de Covid-19, les services de santé sous pression

L'association des médecins urgentistes met en garde face à l'augmentation des cas graves et des décès, et indique que le virus « se propage à vive allure dans les régions de Dakar, Thiès, Diourbel, Saint Louis et Kaolack ». L'organisation appelle à redoubler de vigilance dans le respect des mesures barrières, et souligne « l'épuisement » des personnels soignants affectés dans les centres de traitement.

Sur le pont depuis l'apparition du virus au Sénégal, docteur Khady Fall, médecin anesthésiste réanimateur à l'hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, le reconnait : elle fatigue.

« On n'est vraiment épuisés. On a commencé depuis le mois de mars et jusque-là il n'y a pas eu de repos, il n'y a pas eu de répit. Mais c'est obligatoire de tenir en fait, devant la menace de morts ou de détresse respiratoire », déplore-t-elle.

Dans la région de Matam, au nord-est du pays, le centre de traitement (CTE) d'Ourossogui accueille les cas graves et dispose de cinq lits de réanimation. Les services sont sous pression. « C'est très difficile, notamment avec un effectif minime », constate l'un des responsables, le docteur Ndiaye Diop. Le personnel tourne dans les différents services hospitaliers, explique-t-il, « aujourd'hui aux urgences, demain au CTE » car « il n'y a pas que le Covid, les autres urgences sont là et il faut les gérer ».

D'où l'appel lancé par l'association des médecins urgentistes du Sénégal. « On voudrait rappeler aux gens que nous sommes sur le terrain, que nous sommes, surtout avant d'arriver à ce moment critique où peut-être qu'on ne pourra peut-être plus prendre en charge les patients qui viendront. Donc on préfère prévenir », explique sa présidente, le docteur Corinne Tchania.

Selon le ministère de la Santé, le Sénégal enregistre à ce jour 546 décès liés à la maladie.