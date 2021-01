Afrique: CHAN 2021 - Le Burkina Faso s'impose 3 - 1 face au Zimbabwe

Ce mercredi 20 janvier 2021 à 19h, avait lieu le deuxième match du groupe A, entre le Burkina Faso et le Zimbabwe. Victoire sans appel des Elatons 3 buts à 1.

Les Etalons locaux ont finalement battu les warriors 3 buts à 1 en cette deuxième journée de la poule A.

Pointant respectivement aux 3e et 4e place, le Burkina et le Zimbabwe se devaient de gagner ce face à face. Pour entamer donc ce match décisif, les deux entraineurs ont remanié leurs équipes en changeant plusieurs joueurs, qui avaient débuté le premier match. Dès la 14e minute, le latéral gauche burkinabè, Issouf Sosso, très en vue dans ce match, va s'illustrer en inscrivant le premier but de son équipe, au terme d'une action superbement construite. 10 minutes plus tard, le milieu de terrain zimbabwéen, Jaure Parston, va égaliser pour son équipe. Après plusieurs ratés des deux équipes, l'arbitre va siffler la mi-temps du match. Au retour des vestiaires, les Burkinabè sont les plus entreprenants, avec un jeu fluide orchestré par le milieu de terrain Ismahila Ouédraogo, et une bonne utilisation des côtés.

Ils sont récompensés à la 53e par le but du meneur de jeu, Claver Tiendrebeogo, qui permet à son équipe de prendre les devants de ce match. Pas rassasiés de ce score, les poulains de coach Zerbo, continuent de mettre la pression sur les Warriors locaux, et poussent le gardien, S. Chinani, à commettre une erreur de main et provoquer une faute. Ismahila Ouédraogo, spécialiste des coups de pieds arrêtés de cette équipe burkinabè, se chargera de tirer ce coup franc de coin. Le gardien des Warriors S. Chinani, va commettre une grosse faute de main et voir le ballon filer dans ses buts, permettant ainsi aux burkinabè de marquer le troisième but de cette rencontre. Avec 24 shots au total dont 8 cadrés, le Burkina s'impose finalement 3 - 1, et élimine le Zimbabwe, qui compte deux défaites.

Classement de la poule A

Cameroun 4 points

Mali 4 points

Burkina 3 points

Zimbabwe 0 point