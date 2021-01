Madagascar: Région Analamanga - Des engins modernes pour la réhabilitation des routes

Ces engins modernes seront utilisés pour la construction et la réhabilitation des routes à Analamanga.

« Aucun district ne sera oublié ». C'est un défi lancé par le gouverneur de la région Analamanga , Hery Rasoamaromaka, concernant la réhabilitation et la construction des infrastructures routières. Dans son projet, ce sont les routes intercommunales qui seront priorisées pour éviter l'enclavement des zones et des districts concernés. C'est dans cette optique qu'ont été présentés hier, au CCI Ivato les engins modernes à la pointe de la technologie pour la réalisation des travaux. Il s'agit entre autres d'une niveleuse, une pelle mécanique, un compacteur, un porte char et une tractopelle.

S'ajoutent à cela également une dizaine de véhicules tout terrain pour veiller à la bonne exécution des travaux dans les zones impraticables et un camion de sapeurs-pompiers. « Pour cette année, il y a la construction de 200 km de routes secondaires et de 35 km de routes en pavés. L'achat de ces équipements a pu être effectué grâce à notre propre budget. Les travaux seront réalisés de concert avec les petites et moyennes entreprises », a-t-il souligné

Par ailleurs, le gouvernorat de la région d'Analamanga , apporte également sa contribution dans la lutte contre le coronavirus. Outre ces engins, une ambulance a été aussi acquise grâce à ses fonds propres. Ce véhicule sera mis à la disposition des malades lorsque le besoin se présente, d'après toujours Hery Rasoamaromaka. L'assainissement des endroits à forte affluence se poursuit également s'il a débuté à Antaninarenina, Analakely et Behoririka.