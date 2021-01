Madagascar: Conservatoire National de Madagascar - Journée portes ouvertes sur les cours disponibles

Moins d'une année après sa rénovation totale, le Centre National d'Enseignement de Musique et de Danse (CNEMD) semble être sur la bonne voie. Le centre prévoit une journée portes ouvertes ce samedi 23 janvier 2021.

Les intéressés peuvent s'y rendre pour découvrir tous les cours de musique et de danse disponibles. Dès 8 heures, ce sont les cours d'accordéon et de violon qui seront présentés. S'en suivront les autres instruments de musique jusqu'à 14 heures. Dans le domaine de la danse, il en sera de même, la séance débute vers 8 heures 30 avec de la danse de salon et sportive.

Et si des cours intéressent le public, l'inscription peut se faire de suite sur place. Notons que pour cette rentrée 2021, les classes de premier cycle de guitare, violon, chant et piano affichent complet, n'acceptent donc plus aucun nouvel apprenant. Par contre, les cycles supérieurs de ces classes et les autres disciplines sont encore ouvertes à de nouvelles inscriptions.