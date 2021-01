Madagascar: Précipitations - Peu d'impact d'Eloïse sur Antananarivo

Les intempéries qui ont touché les parties Nord et Ouest de Madagascar, suite au passage de la tempête Eloïse n'ont finalement eu que peu d'impact sur les Hautes Terres, notamment à Antananarivo.

En effet, les pluies tombées sur la capitale n'ont pas été celles escomptées. Si on attendait des pluies torrentielles, qui pourraient soulager un peu les Tananariviens de la crise de l'eau, il n'en est rien, du moins jusqu'à hier. Le lit de l'Ikopa, désespérément asséché, n'a que très peu évolué depuis. Une hypothétique montée du niveau d'eau pourrait pourtant résoudre en partie les problèmes d'approvisionnement d'eau dans la ville d'Antananarivo et des environs. « C'était la première fois que j'ai souhaité qu'un cyclone arrive, tellement cette crise de l'eau nous pèse, à moi et ma famille, et pas seulement, je vous assure ! », a affirmé sur un réseau social une mère de famille, indignée de la situation. Malheureusement, Eloïse n'a pas répondu à ses attentes !

Pour les jours à venir, des précipitations plus importantes sont espérées par les habitants de la capitale afin de sortir, enfin, de ce problème d'eau qui attise de plus en plus la tension au sein des usagers. Pour l'instant, la solution à ce problème n'est pas encore à portée de ces derniers.