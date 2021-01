Madagascar: Showcase - Reko Band au Comptoir Vintage

Reko Band se forge une notoriété de fer.

Car de la bonne musique, on ne s'en lasse jamais ! Pour Reko Band, il est temps de reprendre la promotion de son album.

Comme les spectacles se font rares, voire interdits pour le moment, les artistes privilégient les rencontres plus intimistes. Progressivement, la relance des activités culturelles et artistiques après le silence causé par la pandémie continue. Pour Reko, la promotion de son album « Andao » reprend. Samedi, c'est au Comptoir Vintage à Ankorondrano que la bande retrouvera ses inconditionnels. Au programme, showcase et séance de dédicace. Cette fois encore, le groupe sera au complet.

Avec Fy Rasolofoniaina derrière le micro, Diary Razafimamonjiraibe à la basse, Princia Razakamahefa à la guitare et Maminiavo Razafindralambo à la batterie. Une occasion de redécouvrir cet album qui a marqué d'une pierre blanche la carrière du groupe. En effet, l'engouement autour des singles à l'instar de « Tiako ianao », « Mitonia » et « Misy anao » a été tel que la sortie de l'opus a suscité une grande impatience du public. Sorti il y a quelques années, la promotion de l'album s'est vu en suspens à cause de la pandémie, de ce fait, ceux qui n'ont pas pu se procurer l'opus à temps ont dû prendre leur mal en patience.

Si les cabarets vont bon train dans la Capitale et les autres grandes villes, certains centres culturels ont choisi d'annuler ou de reporter certains rendez-vous, ceux qui continuent le travail intègrent dorénavant les gestes barrières dans leurs habitudes. Incluant ainsi la limitation des convives mais également l'utilisation systématique du gel hydroalcoolique et le port de masque obligatoire.