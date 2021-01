Madagascar: Campus Ambondrona - Construction d'un dortoir et de chambres

Des responsables de l'Université de Mahajanga livrent leur version face à la déclaration des fokonolona à Ambondrona, ces derniers temps, qui se présentent comme propriétaires du terrain abritant le futur projet présidentiel au campus.

Le projet consiste à la construction d'un bâtiment à étage R+1, sur une superficie de 1610 m2, comprenant un dortoir de 84 chambres, dans l'enceinte universitaire.

L'Université de Mahajanga possède une propriété d'une superficie de 200 ha 80ares 72casur les plus de 800ha cédés sur le compte du champ de tir. Plusieurs étapes administratives ont été déjà entamées et réalisées. Les deux parties savent le jugement du Tribunal. L'université est aujourd'hui la victime et nous avons beaucoup enduré. On ne va quand même pas avancer que l'université est aujourd'hui le squatter. Au contraire, les squatters sont à la porte des salles de cours de l'université car des maisons sont bâties dans notre enceinte. Personne ne saura qui va hériter de cette infrastructure plus tard. Il vaut mieux coopérer pour l'intérêt de tout le monde et de la future génération.