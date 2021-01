Madagascar: Université d'Antananarivo - Les étudiants en médecine feront un sit-in à Ankatso

Ankatso sera de nouveau agité par une manifestation estudiantine.

L'association des étudiants en médecine a déposé un préavis de manifestation au ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, mardi. Un sit-in est prévu se tenir à l'esplanade de l'université d'Antananarivo, ce jour, et pour une durée illimitée. « Ce sera une manifestation pacifique, nous allons nous exprimer sur les maux qui nous rongent », lance le président de cette association, Hasina Andriamanarivo Rabe, hier.

Ces étudiants réclament le paiement de leurs bourses d'étude de cinq mois et de l'indemnité d'équipements, pour l'année universitaire 2019-2020. Ils revendiquent, par ailleurs, la réévaluation de leurs droits d'inscription ou du montant de leurs bourses en adéquation aux conditions socio-économiques dans lesquelles ils vivent. « Ils ne sont plus adaptés au coût de la vie », soulignent ces étudiants. Ils ont, également, évoqué la nécessité de l'amélioration de leurs conditions d'études. Ils ont parlé, entre autres, de l'eau courante et des toilettes dans leurs salles d'étude.

L'année universitaire 2019-2020 a commencé au mois de février 2020, pour ces étudiants de la faculté de Médecine de l'université d'Antananarivo.

Ces étudiants ont eu des discussions avec les responsables, mais leurs réponses ne les ont pas satisfaits. « Ils ne nous ont pas dit les blocages qui font que le paiement des bourses et de l'équipement soit retardé », enchaîne Hasina Andriamanarivo Rabe.

Dans un communiqué, le ministère de tutelle souligne que : « la procédure de demande d'autorisation d'engagement pour le déblocage et le transfert des fonds nécessitent des pièces justificatives pour faciliter le contrôle et la vérification. Comme la liste des bénéficiaires, a été communiquée au MESUPRES par la direction des Affaires administratives et financiéres de l'université d'Antananarivo le 15 janvier, la poursuite de la dite demande d'autorisation a été reprise. ». Le décalage, depuis la date d'entrée, ainsi que l'application des mesures sanitaires qui limitent à deux cent par salle, le nombre d'étudiants qui peuvent se regrouper, ont engendré ce retard, selon une source auprès de l'université d'Antananarivo. Concernant l'allocation de stage, son paiement serait accéléré. Il appartiendrait, par ailleurs, aux universités, de fixer les tarifs des droits d'inscription.