Cote d'Ivoire: Assemblée générale annuelle - La Convention de la société civile fait son bilan

L'organe a fait le bilan de ses activités de l'exercice 2020 et défini ses perspectives pour l'année en cours, mercredi, à Cocody Aghien.

L'assemblée générale est, pour la Convention de la société civile ivoirienne (Csci), la tribune qui sert à rendre compte à tous les membres statutaires des activités réalisées pendant les 12 derniers mois ». C'est par ces propos que le coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne (Csci), Mahamadou Kouma, a précisé l'objectif général assigné au deuxième bilan de cette convention, sous son mandat.

L'assemblée générale annuelle s'est déroulée, hier, à Cocody Aghien. En présence des guides religieux, des partenaires techniques, des Ong, des chefferies traditionnelles et des responsables d'Osc, membres de la Csci. « Malgré l'avènement de la Covid-19, l'environnement socioéconomique, politique et sanitaire difficile, le Bureau de coordination a entrepris plusieurs initiatives pour atteindre les objectifs escomptés. Nous avons pu, ensemble, consolider nos acquis et ouvrir de nouvelles perspectives prometteuses », a évalué Mahamadou Kouma.

A un an de la fin de son mandat, Mahamadou Kouma reconnaît toutefois que des défis subsistent. « Nous demeurons persuadés qu'il reste encore de nombreux défis à relever», a-t-il averti.

Il s'agit, selon lui, d'affronter des réalités tangibles qui rappellent la nécessité d'avoir une autonomie financière pour atteindre ses objectifs. D'où le choix du thème évocateur retenu pour le programme d'activités 2021 : « Pour une société civile professionnelle », a-t-il insisté.

Pour mener à bien cette mission, le coordonnateur national de la Convention de la société civile ivoirienne (Csci), Mahamadou Kouma, a dit s'attendre à des réactions constructives pour permettre à ladite organisation de mieux répondre aux attentes de la société civile et des populations ivoiriennes. « C'est avec vous que nous nous engageons à surmonter les défis », a-t-il déclaré.

Au nom des partenaires techniques, Isabelle Mannimben, responsable Afrique du Centre catholique contre la faim et le développement (Ccfd), a reconnu le mérite de la Csci . « Nous sommes convaincus que la Csci a un rôle essentiel à jouer dans la réconciliation nationale. Elle a su jouer son rôle depuis sa création », a-t-elle témoigné. Elle a aussi encouragé l'ancrage sur le plan local de cette organisation pour relayer les intérêts des populations.

A ce propos, notons que depuis 2010, pour la première fois, une mission d'observation électorale (Moe) est confiée à la Csci. Elle vise à contribuer au renforcement de l'État de droit en Côte d'Ivoire, à une observation citoyenne du cycle électoral, selon les propos de Cissé Abdéramane de la Csci.

Au programme de cette rencontre qui s'est achevée hier après-midi, figuraient, entre autres, l'évaluation du fonctionnement et des activités de la Csci réalisées au cours de la période de janvier à décembre 2020, la présentation des rapports d'activité des trois principaux organes (bureau de coordination, commissariat aux comptes et conseil administratif) et l'actualisation de la liste des organisations membres.

Rappelons que lors de l'assemblée générale du 11 décembre 2019, le bureau de coordination a présenté le plan stratégique 2019-2025 qui s'intitule : « Renforcer le pouvoir citoyen de la société civile ».