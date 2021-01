Afrique de l'Ouest: Champions Ufoa B des cadets - Les Eléphanteaux dédient leur trophée à Augustin Sidy Diallo

Les cadets ivoiriens ont été reçus, mercredi, par la famille de l'ancien président de la Fif, Augustin Sidy Diallo.

Vainqueurs avec brio du Tournoi Ufoa B des cadets à Lomé contre les Golden Eaglets du Nigeria, les Éléphanteaux ont tenu à rendre hommage à l'homme avec qui cette aventure a commencé et a pu s'achever par une brillante victoire, le président Augustin Sidy Diallo.

C'est une délégation de joueurs et d'encadreurs parés de médailles d'or et portant le trophée du vainqueur qui a été accueillie, hier, par toute la famille du défunt président de la Fif, Augustin Sidy Diallo.

« Nous avons commencé la préparation de son vivant et nous savons le message qu'il nous a passé. Malheureusement, au moment où nous remportons le tournoi, il n'est pas là. Nous sommes venus présenter notre trophée à la famille et dire que nous avons joué pour lui. De là où il se trouve, qu'il pense à ces enfants-là et qu'il les protège, comme Dieu l'a toujours fait », a déclaré Dao Lacina, l'entraîneur des Éléphanteaux, avant de remettre symboliquement le trophée à la veuve.

Un geste apprécié par la famille qui a, en retour, félicité l'équipe et l'a encouragée à faire mieux lors de la prochaine Can qui aura lieu au Maroc, en mars.

« Au nom de la famille, je vous remercie d'avoir effectué le déplacement au domicile du président Sidy Diallo. C'est une marque d'amour et de considération pour lui. C'est également l'occasion pour nous de vous féliciter pour votre brillant parcours. De là où il se trouve en ce moment, le président Sidy Diallo est fier de vous car vous êtes des champions. Vous l'avez démontré lors de la compétition. Bientôt, ce sera la Can 2021, vous avez la bénédiction de la famille et de toute la nation », a dit Abdoulaye Diallo, le fils aîné du président défunt, au nom de la famille.