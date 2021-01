Cote d'Ivoire: Diabète et hypertension artérielle - Plusieurs centaines de personnes dépistées à Treichville

Ils sont plus de 700 personnes venues le mercredi 20 janvier 2021, de tous les quartiers de la commune de Treichville pour se faire dépister gratuitement du diabète et de l'hypertension artérielle. Cette initiative de la mairie, selon Aly Tiero, le directeur des services sociaux culturels et de la promotion humaine, entre dans la droite ligne de la politique sociale du conseil municipal.

« Chaque année dans le cadre de la prévention sanitaire, nous organisons des séances de dépistage d'un certain nombre de maladie dites maladies endémiques ou métaboliques. Le diabète et l'hypertension artérielle font partie des réalités sanitaires en Afrique et particulièrement en Côte d'Ivoire », explique Aly Tiéro. Qui fait constater que ces deux maladies dites silencieuses ont des conséquences désastreuses dans la population, avec les Avc qui sont les conséquences de l'hypertension.

En plus du diabète qui est en recrudescence. A en croire le directeur des services sociaux culturels et de la promotion humaine, la mairie de Treichville n'entend pas s'arrêter là. « Le 27 janvier, nous comptons organiser des dépistages du cancer du col de l'utérus et du Vih/sida. Le mois prochain, nous ferons le dépistage du cancer de la prostate au niveau des hommes », précise Aly Tiéro.

(Source : Sercom)