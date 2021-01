Togo: Flambée des cas confirmés, Lomé et Kara à nouveau sous couvre-feu et un bouclage de zone ?

C'est une interrogation légitime, au vu des cas de contamination à la Covid-19 continuent de grimper au Togo et des réflexions qui seraient poussées dans ce sens là pour ce qui et de Lomé et de Kara, les deux grandes villes du Togo.

En tout cas, durant la semaine du 30 décembre au 5 janvier, ce sont 166 cas positifs qui ont été enregistrés, du 6 au 12 janvier, 275 cas, soit un bond de plus de 100 cas, alors même que celle du 13 au 19 janvier, on en retient 338 cas positifs. Pourle casdeKara seule on constate qu'en une semaine, il est enregistré27 cas.

« L'augmentation est à la fois communautaire mais aussi vient des cas de voyageurs. Pour le mois de décembre, sur un peu plus de 11000 voyageurs, il y a 152 cas et au mois de janvier en cours, pour un peu plus de 5000 voyageurs, il y a déjà 120 cas. L'augmentation des cas s'explique aisément par le non-respect des mesures barrières dans les bars et les lieux de culte », a relaté hier mercredi au cours deleur conférence de presse hebdomadaire, le premier responsable de la Coordination Nationale deGestion de la Riposte contre la Covid-19 (CNGR), le médecin-colonel Djibril Mohaman.

Il explique cette flambée des cas positifs par le non-respect des mesures barrières dans les bars et les lieux de culte.

Pour la situation, on note 4459 cas confirmés, 520 cas positifs, 3865 patients guéris et 74 décès.