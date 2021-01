Egypte: Signature de 5 accords pour la prospection aurifère d'un montant de 13 millions de USD

Cinq accords pour la prospection aurifère ont été signés jeudi, en présence du ministre du Pétrole et des ressources minérales Tarek el-Molla, entre des sociétés égyptiennes et canadienne et l'Autorité générale égyptienne des richesses minières d'un montant de près de 13 millions de dollars.

Trois accords de 9 millions de dollars ont été décrochés par la compagnie canadienne Lotus Gold alors que la compagnie égyptienne de métallurgie et de l'industrie pour la prospection MEDAF et l'entreprise égyptienne "Ebdaa For Gold" ont remporté, chacune, un accord respectivement de 3 millions et de 2 millions de dollars.

La signature de ces accords traduit pratiquement les amendements des lois pertinentes et la modification des systèmes d'investissements miniers, ce qui a positivement impacté le climat des affaires de ce secteur et a permis à l'Egypte d'intégrer la cartographie mondiale de prospection aurifère et a attirer des investisseurs, a déclaré M. El-Molla.

11 sociétés avaient été retenues dans la première adjudication mondiale d'or sur 82 terrains d'une superficie de 14 mille km2 dans le désert oriental, avec des investissements minimaux de 60 millions de dollars.