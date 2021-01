Cameroun: Yaoundé - L'opération « CHAN sans Covid-19 » lancée

L'initiative du ministère de la Jeunesse et de l'Education civique vise à promouvoir les valeurs patriotiques et à barrer la route à la pandémie pendant la compétition.

Vendredi dernier, Mounouna Foutsou, ministre de la Jeunesse et de l'Education civique a lancé l'opération baptisée « CHAN citoyenne et patriotique sans Covid-19. » Elle vise à promouvoir les valeurs de paix, de civisme, de solidarité, de fraternité et de patriotisme aux populations durant la compétition. Mais aussi à les aider à barrer la voie à la propagation du coronavirus.

Après le coup d'envoi de l'évènement à l'esplanade du stade Omnisports Ahmadou Ahidjo de Yaoundé en présence du secrétaire général du ministère des Sports et de l'Education physique, Joseph Yérima, la caravane de sensibilisation de masse s'est déployée dans tous les arrondissements de la ville. Au programme, distribution des flyers et dépliants, diffusion de slogans et messages civiques, animations diverses...

Les populations des quartiers Essos, Mvog-Atangana-Mballa, Obili, Biyem-Assi, Cité-Verte et autres ont été sensibilisées. Au cours de ces descentes, « Tara », la mascotte du CHAN, a mis la main à la pâte en invitant les habitants de la capitale à présenter une bonne image du Cameroun aux étrangers. Les motaximen sont entrés en scène en encourageant les habitants de la cité capitale à la préservation de la paix et au développement de la ferveur patriotique tout au long de la compétition. L'opération a été bouclée à l'hôtel de ville de Yaoundé où se trouve la « fan zone » du site de Yaoundé. Pour le Minjec, cette campagne a été lancée afin que les uns et les autres soient des patriotes de la première heure et respectent les mesures barrières liées au coronavirus pendant et après cette compétition