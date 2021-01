Cameroun: Musique - Les projets de Georges Seba

La célébration de ses 40 ans de carrière, entre sujets au menu de l'entretien de lundi avec le ministre Bidoung Mkpatt.

En séjour au Cameroun, son pays natal, l'artiste-musicien de renom, Georges Seba a tenu à rendre visite à son ministre de tutelle, Bidoung Mkpatt, ministre des Arts et de la Culture (Minac), le 18 janvier dernier. Touché par la marque de compassion du ministère des Arts et de la Culture manifestée à son endroit lors des obsèques de son épouse, il y a un an, « le chanteur a exprimé sa reconnaissance. « Le ministre des Arts et de la Culture a envoyé une délégation me soutenir, lorsque j'ai été éprouvé par le récent décès de mon épouse. Cette marque de compassion m'est allée droit au cœur, ainsi qu'à celui de mes enfants. J'ai tenu à le remercier », a confié l'artiste au terme de son entretien avec le Minac.

Plus qu'une visite de courtoisie, l'artiste qui s'est reconverti dans le gospel a fait savoir qu'il était disposé à jouer sa partition dans ce département ministériel. A cet effet, l'auteur du titre à succès « Barré collé » a profité de l'occasion pour exprimer toutes les possibilités de coopération qui pourraient se présenter au Minac. Il est question pour lui d'évaluer ce qu'il pourrait bien apporter à ce ministère, dans l'objectif d'impulser une certaine dynamique dans différents projets. « Je suis disposé à insuffler mon savoir-faire pour toutes les prochaines échéances qui me seront présentées », a suggéré Georges Seba.

Une collaboration qui pourrait à coup sûr être bénéfique pour ce ministère résolument lancé dans un vaste mouvement de restructuration du secteur des arts et de la culture. « Je suis disponible pour apporter mon expérience dans ce domaine et je ne peux que me mettre tout simplement à la disposition du ministère des Arts et de la Culture afin de pouvoir donner les conseils qu'il faut, selon les besoins qui se présenteront », a-t-il relevé. Pour autant, l'actualité musicale de Georges Seba s'annonce plus riche et chargée cette année. L'artiste Gospel qui vit depuis des décennies en France, a annoncé la sortie imminente d'un nouvel album. Mais aussi la célébration de ses 40 ans de carrière musicale qu'il entend fêter de la plus belle des manières. A travers une tournée mondiale, dont la première étape est calée dans son pays natal. S'en suivra des escales dans la sous-région, puis en Afrique de l'Ouest et au-delà.