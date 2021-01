Cameroun: Entrepreneuriat jeunes - Le Fonds Pierre Castel propose son appui

Une délégation de cette fondation a été reçue mardi à Yaoundé par le ministre en charge des PME.

Le ministre des Petites et moyennes entreprises, de l'Economie sociale et de l'Artisanat (Minpmeesa), Achille Bassilekin III, a reçu mardi en audience, une délégation du Fonds Pierre Castel-Agir pour l'Afrique conduite par son directeur général et co-fondateur Pierre De Gaétan Njikam. Cette rencontre avait pour objectif, la présentation du projet et du dispositif de la Chaire Pierre Castel. Selon Pierre De Gaétan Njikam, des pistes de collaboration que les deux parties pourront asseoir ont été évoquées.

Il s'agit entre autres, de l'élaboration d'une convention de partenariat qui permettra au Fonds Pierre Castel de mieux s'outiller au regard des objectifs stratégiques et opérationnels de la fondation, notamment à travers ses actions phares en l'occurrence, le prix Fonds Castel et la Chaire Pierre Castel, sans oublier le soutien dans les domaines des systèmes alimentaires et entrepreneuriat en Afrique. Selon le directeur général, les échanges ont aussi porté sur la dizaine de projets d'entreprises camerounaises ayant été incubées et accompagnées par la pépinière nationale à Edéa. Une réussite qui a suscité une idée à Pierre De Gaétan Njikam. Il a indiqué que le Fonds était preneur de ce type d'initiatives et a proposé d'inscrire ces entreprises dans l'appel à projets de l'édition 2021du prix Pierre Castel qui sera ouvert en mars prochain.

Le volet culture entrepreneuriale n'était pas en reste. Le vice-président du Fonds, Jacques Olivier Pers, a parlé de la volonté de creuser ce vivier fertile de jeunes entrepreneurs camerounais et les accompagner pour en faire de véritables entrepreneurs. Pour mémoire, le Fonds Pierre Castel a pour objectif en France et en Afrique, de soutenir des actions en faveur d'initiatives agricoles et agro-alimentaires. Il vient aussi en appui aux jeunes entrepreneurs ayant monté des projets à forte valeur ajoutée dans les domaines agricoles et agro-alimentaires. Le Fonds intervient également dans le cadre de la formation de jeunes entrepreneurs.