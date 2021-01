Algérie: Accord CCIAF-GAAN pour l'exportation des services numériques algériens

Alger — Une convention de collaboration entre la Chambre de commerce et d'industrie algéro-française (CCIAF) et le Groupement algérien des acteurs du numérique (GAAN) portant sur le développement de l'exportation des services numériques algériens a été signée jeudi à Alger.

Le document, signé par le président de la CCIAF, Michel Bisac, et le président du GAAN, Bachir Tadjeddine, vise "la promotion des offres de sous-traitance de projets en lien avec les activités numériques, call-center et informatiques réalisées par des entreprises algériennes au bénéfice d'entreprises françaises".

Il a fait savoir que "de nombreuses entreprises en France et en Europe sont à la recherche de sous-traitants dans le domaine du numérique et l'Algérie, grâce à ses avantages fiscaux, est devenue compétitive par rapport à ses voisins immédiats, par les prix proposés par les entreprises algériennes, leur maturité, la qualité de la formation des jeunes ingénieurs et la qualité des service qui peuvent être rendues aux entreprises clientes".

De son côté, M. Tadjeddine a indiqué que cette convention s'inscrit dans le cadre du "renforcement" des échanges bilatéraux entre l'Algérie et la France dans le domaine du numérique.

"Cette convention a pour objet de mettre en relation les entreprises françaises, qui veulent externaliser certains services dans le domaine du logiciel et du Call Center, avec des entreprises algériennes capables de mener cette mission", a-t-il ajouté.

La convention stipule que la CCIAF se chargera "d'identifier et de mobiliser des entreprises françaises donneurs d'ordres pour la sous-traitance dans les activités numériques, call-center et informatiques, et associera dans cette initiative ses partenaires français (CCI de France, Clusters spécialisés et associations professionnelles)".

L'objectif commun de la CCIAF et du GAAN est "de développer une offre et une capacité de sous-traitance par les entreprises algériennes (startup ou entreprises confirmées) et de valoriser la maîtrise technique par les entrepreneurs algériens du secteur du numérique".

La Chambre de commerce et d'industrie algéro-française est une association agréée par le ministère de l'Intérieur et des Collectivités locales (décision 4 du 21 février 2011) dont le but est le développement des relations entre les entreprises françaises et les entreprises algériennes, en matière industrielle et commerciale.

Elle a pour activités principales la mise en relation des opérateurs algériens et français ainsi que la transmission d'informations réglementaires et économiques notamment pour le développement des investissements et du partenariat.

La CCIAF regroupe de plus de 2000 entreprises répertoriées dans 28 secteurs d'activités, avec un ancrage régional sur 5 régions du pays (Oran, Bejaia, Sétif, Constantine et Annaba).

Le GAAN, qui est un groupe d'entreprises algériennes œuvrant dans le domaine du numérique et croyant fermement en l'intelligence collective, réunit des acteurs du numérique algérien quelle que soit leur taille, statut juridique, niveau d'expertise, secteur de spécialisation ou positionnement géographique, autour de 4 objectifs majeurs, à savoir fédérer, grandir, rayonner et transformer.