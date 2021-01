Egypte: Al-Sissi - L'Egypte apprécie profondément le rôle de l'OCDE

L'Egypte apprécie profondément le rôle éminent de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) sur le plan bilatéral et ses contributions à l'élaboration de politiques économiques et développementales à l'échelon international afin de concrétiser le slogan choisi par ses Etats membres "de meilleures politiques pour une vie meilleure", a affirmé le président Abdel Fattah al-Sissi dans une allocution télévisée à l'occasion du 60e anniversaire de l'Organisation.

A cette occasion, le président a adressé ses vœux en son nom et au nom du peuple, au secrétaire général de l'OCDE, Angel Gurría, rapporte le porte-parole de la présidence, Bassam Radi.

L'année 2020 a été marquée par de nombreux défis difficiles et par les répercussions négatives de l'épidémie du coronavirus qui ont changé le monde et qui ont renforcé la transformation numérique et fait progresser les politiques développementales durables de sorte à favoriser une reprise globale rapide, a expliqué le président.

Ces crises consolident le rôle de l'OCDE, forte d'une expérience de 60 ans dans le domaine de l'action multilatérale et dans la mise au point de politiques tenant compte de la transparence et de la gouvernance et en phase avec les progrès du temps et les exigences de l'économie mondiale et sa capacité.

L'OCDE a positivement contribué à la conception d'une mobilisation internationale face aux conséquences de cette crise mondiale inédite et a œuvré pour une solidarité afin d'en alléger le fardeau pesant autant sur les Etats développés que ceux en développement.

L'Egypte entretient avec l'Organisation de solides relations de coopération; elle fait partie des différents comités de l'OCDE et est le premier pays arabe et africain membre à part entière de son Centre de développement depuis 2008, a-t-il poursuivi.

La coopération bilatérale a connu nouvelle étape par l'adhésion de l'Egypte, en 2019 au mécanisme des programmes régionaux de l'OCDE, a fait savoir le président, saluant le progrès réalisé sur ce volet via le choix des meilleurs champs d'action susceptibles de contribuer à l'exécution du programme national de réformes économiques et sociales notamment ceux relatifs à l'amélioration du climat d'investissements, au renforcement de la transparence, à la lutte contre la corruption et à l'autonomisation de la femme et des jeunes.

L'Egypte désire affermir la coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), pour l'intérêt des deux parties, a insisté le président de la république, Abdel Fattah Al-Sissi.