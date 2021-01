Congo-Brazzaville: Cité internationale des arts - Un nouveau programme de résidence lancé

Ouvert aux artistes du monde entier évoluant dans les domaines de l'art visuel, de l'écriture, de la musique et du spectacle vivant, l'appel à candidature au programme de résidence lancé par la Cité internationale des arts prend fin le 28 février.

Depuis plusieurs années, la Cité internationale des arts déploie un programme de résidence sur appel à candidatures ouvert à plusieurs disciplines. Centré sur le temps nécessaire dont chaque artiste a besoin pour réaliser son projet, il laisse la possibilité à chacun de postuler à des résidences entre deux et douze mois.

Ces résidences s'adressent à des artistes et commissaires d'exposition français ou étrangers, dans le champ des arts visuels, de la musique, des écritures et du spectacle vivant, âgés de plus de 18 ans. Lieu de vie ouvert au dialogue entre les cultures et les époques, ces moments de résidence permettent aux artistes de rencontrer plusieurs publics et de nouer des contacts avec de nombreux professionnels du monde de la culture et des arts. Ils offrent, par ailleurs, un environnement favorable à la création, ouvert aux rencontres avec des professionnels du milieu culturel et à des accompagnements sur mesure de la part de l'équipe de la Cité internationale des arts.

Pour être éligible, chaque candidat doit présenter un projet de production ou de recherche dans sa discipline respective. Une commission composée de personnalités qualifiées étudie l'ensemble des dossiers de candidature et sélectionne les lauréats du programme. Outre l'évaluation du parcours professionnel du candidat, les membres du jury accordent une attention particulière à la qualité du projet, la nécessité de la résidence à Paris, le protocole de travail envisagé et les contacts déjà établis.

Notons que les lauréats des commissions d'admission à la Cité internationale des arts ont à leur charge le financement de leur résidence. Dans le cadre de ce programme, la prestation mensuelle est de 590 € minimum, en fonction de la superficie de l'atelier-logement. La superficie des ateliers-logements disponibles varie entre 25 et 60 m2.

L'annonce des résultats se fera en mi-avril. Le début des résidences est prévu en mai pour s'étendre jusqu'en mai 2022.