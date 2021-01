Congo-Brazzaville: Présidentielle 2021 - Le PAR Mâ organise ses primaires demain

Le Parti pour l'action de la République Mâ (P.A.R), que dirige Anguios Nganguia Engambé, organise le 22 janvier, ses primaires pour désigner son candidat à l'élection présidentielle du 21 mars prochain.

Le scrutin se tiendra simultanément sur l'ensemble du territoire national où le PAR est implanté. L'élection est réservée exclusivement aux membres et sympathisants du parti. Au plan technique, trois candidats sont dans la course pour espérer être désigné le porte étendard du parti à l'élection présidentielle du 21 mars prochain. Il s'agit du président du PAR lui-même, Anguios Nganguia Engambé, de Mr Moranga et de Murielle Bikou.

A Brazzaville, quatre bureaux de vote seront ouverts, parmi lesquels deux à Talangaï, respectivement aux numéros 130 avenue Jean Dominique Okemba et au 32 de la rue Oboya. D'autres bureaux de vote sont prévus au 117 bis, boulevard Denis Sassou N'Guesso, au centre-ville, non loin de la primature et au n°24 de la rue Bangala à Poto-Poto.

Dans l'hinterland, par contre, le vote sera organisé dans les chefs-lieux de département où cette formation politique de l'opposition est représentée. A l'issue du vote, le membre du parti qui recueillera le plus grand nombre de voix, sera investi candidat officiel du PAR à l'élection présidentielle de mars.

S'exprimant peu avant sur les enjeux de ce scrutin, le président fondateur du PAR Mâ, s'est dit comblé de présider l'unique parti politique au Congo qui organise officiellement les primaires pour choisir son candidat.

En 2016, le PAR avait tenu les mêmes primaires. A cet effet, Anguios Nganguia Engambé avait été choisi comme candidat du parti. Il a déjà brigué deux fois sans succès la magistrature suprême.