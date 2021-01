Nigeria: Le prochain webinaire de Guardian Nigeria discutera des possibilités offertes par le programme de citoyenneté par investissement de Saint-Christophe-et-Niévès

communiqué de presse

Londres — Le 29 janvier se tiendra un webinaire, organisé par The Guardian Nigeria en partenariat avec CS Global Partners, sur la façon dont le programme « Citoyenneté par investissement » (CBI) de Saint-Christophe-et-Niévès peut permettre aux Nigérians fortunés d'obtenir une deuxième citoyenneté en empruntant un parcours sûr et sécurisé.

Ce webinaire réunira Timothy Harris, premier ministre de Saint-Christophe-et-Niévès, Les Khan, PDG de l'unité CBI, et Micha Emmett, PDG de CS Global Partners. Ils discuteront de la façon dont le Programme peut aider les investisseurs à bâtir un héritage familial tout en élargissant leurs opportunités commerciales et éducatives.

Le webinaire, intitulé « Nigerian Citizens: Build a Platinum Legacy and Broaden Your Horizons by Investing in St Kitts and Nevis », se penchera également sur les nombreux avantages associés au fait de disposer d'une deuxième citoyenneté, et présentera les différents canaux d'investissement et les mesures incitatives proposées aux entreprises nigérianes. Saint-Christophe-et-Niévès propose le programme de citoyenneté par investissement le plus ancien au monde. Opérationnel depuis près de quatre décennies, ce programme facilite l'obtention de la citoyenneté pour les investisseurs et leurs familles une fois que ceux-ci ont investi dans le fonds pour la croissance durable. Considéré comme la voie la plus rapide et la plus directe vers l'obtention d'une deuxième citoyenneté, le fonds pour la croissance durable contribue au financement de projets de développement nationaux importants sur les îles de Saint-Christophe-et-Niévès, de la santé à l'éducation.

Une fois passés les contrôles diligentés nécessaires et après avoir obtenu la citoyenneté, les investisseurs ont accès à une multitude d'opportunités. Ils disposent notamment d'une plus grande liberté de voyager et ce, dans près de 160 pays et territoires à travers le monde. « Nous sommes le pays numéro un en termes de valeur de passeport dans les Caraïbes et nous sommes en 27e position dans le monde », a déclaré Les Khan lors d'une visite au Nigeria l'année dernière. « Le passeport de notre petit pays est classé très haut dans ce palmarès des passeports et il donne à nos citoyens la mobilité dont ils ont besoin pour mener leurs opérations commerciales. »

Alors que le Nigeria fait face à l'une des pires récessions de ces dernières années, les investisseurs sont de plus en plus nombreux à tenter d'obtenir une deuxième citoyenneté pour protéger leur fortune et préserver l'avenir de leur famille contre la volatilité des marchés. Par ailleurs, le programme CBI de Saint-Christophe-et-Niévès est l'un des rares à accorder la priorité à l'unité familiale. Récemment, ses responsables ont annoncé que les frères et sœurs pourraient désormais être inclus dans les demandes de citoyenneté.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1423770/CS_Global_Partners.jpg